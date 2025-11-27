На 27 ноември българската православна църква отбелязва Успението на свети Теодосий Търновски. На празника имен ден празнуват всички с имената Теодосий, Теодоси, Тео, Теодосия, Досьо, Доско, Доска, Дочо и Дочка.



Със своята исихастка школа преп. Теодосий Търновски създава нова епоха в българската църква, която повдига духа и културата на монашеството и на православното благочестие. Негов ревностен следовник е св. Евтимий Търновски.





Без да заема архиерейски сан, благодарение на авторитета си на свети човек, преп. Теодосий Търновски е водач в борбата на православната църква срещу ересите. Той заставя цар Иван Александър и тогавашния търновски патриарх Теодосий да свикат църковен събор през 1350 г. в Търново, на който са осъдени ересите.



Св. Теодосий превежда от гръцки на български език книги c творенията на светите отци, но за жалост няма сведения кои конкретни съчинения.



Той бил надарен и с пророчески способности. Според житиеписеца на Евтимий - Григорий Цамблак, Евтимий вижда учителя си Теодосий по време на съзерцателна молитва като огнен стълб. На другия ден Теодосий предсказва, че Евтимий ще стане търновски патриарх, но че при него ще бъде разорена тяхната обител и цяла България ще бъде завзета.



След кончината на св. Теодосий Търновски Цариградският синод го канонизира за светец, а патриарх Калист лично му написва житие.

