Демонстрацията срещу приемането на държавния бюджет прерасна в сериозно напрежение в центъра на столицата. Протестът ескалира, когато част от недоволните граждани направиха опит да обърнат полицейски бус на булевард „Дондуков“. Наложи се намесата на жандармерията, която успя да избута тълпата и да предотврати инцидента.

Ситуацията се влоши допълнително, след като протестиращите започнаха да замерят полицаите с пиратки и стъклени предмети.

По-рано през деня събралите се пред сградата на Народното събрание граждани организираха жива верига и освиркваха народните представители, докато те напускаха парламента.

Организатори на протестните действия са от политическа партия „Продължаваме промяната“. Въпреки че официалният начален час на мероприятието беше 18:00 ч., множество хора се бяха събрали по-рано пред законодателния орган, за да наблюдават организирано заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

На мястото на събитието присъства лидерът на партия МЕЧ („Морал, Единство, Чест“) Радостин Василев, а сред множеството се забелязват и развяти знамена на „Възраждане“.

Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред, съобщават от пресцентъра на СДВР.

"По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращте са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите. Двамата служители са транспортирани за медицински прегледи в болница.

СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения.", посочват още от СДВР.

Единият полицай е транспортиран до болницата на МВР, където лекарите са установили сериозна гръдна травма. На втория служител е оказана първа помощ на място, след като е пострадал по време на охраната около входовете на парламента.

По-рано напрежението се повиши рязко. Протестът, организиран от формациите ПП–ДБ, „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“, премина в сблъсъци след опит за блокада на сградата на Народното събрание. Полицията изгради кордони около зоната за сигурност, откъдето влизат и излизат народните представители, за да предотврати навлизане на демонстранти.

Около 20 часа групи протестиращи започнаха да блъскат бус на Жандармерията, а към униформените отново полетяха предмети, включително стъклени бутилки. Според информация от място част от присъстващите са били мобилизирани след призиви от Асен Василев, което допълнително е увеличило напрежението пред парламента.

Ситуацията остава динамична, а силите на реда продължават да охраняват периметъра на Народното събрание, докато протестът продължава.