Трима ранени полицаи и трима ранени протестиращи - това е равносметката от сблъсъците на снощния протест в София. Хиляди се събраха пред Народното събрание и блокираха с жива верига депутатите, които гласуваха бюджета за следващата година на комисия.

Стигна се и до напрежение, паркирани бели автобуси. Късно вечерта органите на реда заявиха, че протестът е ескалирал и граждани са започнали да хвърлят пиротехническа техника и бутилки върху тях, те пък от своя страна са използвали и сълзотворен газ.

Двама служители на реда са транспортирани за медицински прегледи в болница.

До късно вечерта в идеалния център останаха няколко групи протестиращи. Те опитаха да блокират булевард "Дондуков" с кофи за боклук, както и да възпрепятстват пътя на служебния автомобил на депутат. Оказа се, че автомобилът на министъра на икономиката е най-потърпевш.

Очаква се днес протестите ще продължат.