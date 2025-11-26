В сряда времето над Югозападна и Източна България ще има разкъсана средна и висока облачност. Това съобщиха от съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време и силен вятър в половин България. Предупреждението е в сила за областите: Добрич, Силистра, Разград, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Благоевград.

Над останалата част от страната облачността временно ще намалее до слънчево. Вятърът от юг ще се усили. Почти тихо ще остане в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°.

През нощта срещу сряда от запад-югозапад ще започне ново увеличение на облачността.

По Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето бавно ще се усилва и ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.