Фотоизложбата “Чуй гласа ми”, посветена на мъжкото психично и емоционално здраве, ще бъде представена в Културен дом НХК в Бургас. Събитието на 27 ноември и се провежда по по инициатива на Зонта Бургас. Пред гостите на изложбата ще бъдат представени портретите на осем известни български мъже, които са част от проекта на фондация Emprove.



Фотографиите са дело на Павел Червенков, майстор на портретната фотография, звуковата инсталация е на Емилиян Гацов – Елби, композитор на театрална и филмова музика с множество награди, сред които “Аскеер 2024” за постановката “Игри в задния двор” на театър “София’’.



Посетителите ще могат да преживеят изложбата до 10 декември – всеки ден от 8.30 до 20 ч.

“Чуй гласа ми” комбинира визуално изображение и звук, за да създаде въздействащо преживяване, с което да насочи вниманието към темата за уязвимостта и силата на мъжете да говорят открито за своите емоции. Лицата и гласовете в изложбата принадлежат на осем популярни български мъже, които споделят личните си истории за сила, страх, щастие и несигурност:

Александър Кадиев – актьор и телевизионен водещ

Георги Господинов – писател, носител на наградата „Международен Букър“ 2023 г.

Илиян Джевелеков – режисьор, сценарист и продуцент

Мартен Роберто – DJ и радиоводещ

Ованес Торосян – актьор

Цветослав Цонев – Цуро, влогър и режисьор

Ясен Згуровски (Julieta Intergalactica) – визуален артист и DJ

Wosh MC – рапър

Чрез QR код присъстващите ще могат да чуят лично от тях съкровените им истории. Така визуалното и звуковото се преплитат в общо преживяване, което провокира размисъл за мълчанието, пречупването и силата да бъдеш откровен.

Изложбата “Чуй гласа ми”, която гостува в Бургас до 10.12.2025 г.. Бургаската публика ще види изданието от 2024 г., представено за първи път в София.