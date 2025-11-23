Този бюджет не е левичарски, заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов пред БНР за проекта за Бюджет 2026.

През тази седмица започнаха организирани от синдиката протести срещу заложените в проектобюджета параметри. Вече се проведоха протести на работещите в НОИ и НСИ. През следващата седмица излизат на протести и служителите в сектор "Земеделие", в горското стопанство и в здравеопазването. Работещите в държавните администрации в страната настояват за достойни заплати, нормални условия на труд и край на публичния натиск и дискредитацията, на която са подложени.

Манолов отбеляза, че имаме 302 централни администрации - комисии, служби, институти и др. "Не се наемам да обсъждам тяхната дейност, но числото 302 леко ме напряга. Не могат ли да се обединят? Не може, защото всяка от тях има началник, който е някаква политическа проекция. Имаме и 260 общински администрации със съответните общински съвети. Там е политическата клиентела", коментира той.

КТ "Подкрепа" настоява да се промени механизмът, по който се формират възнагражденията в държавната администрация. "За една длъжност в различни администрации разликата някъде е 4-5 пъти. Тези глупости навремето ги направи Симеон Дянков, когато стана министър на финансите. Държавните служители станаха 70%. Доплащането за професионален опит и стаж се изведе. Тогава извадиха осигурителните вноски от заплатите им. Държавата просто ги мести от един джоб в друг. Ние сме за това те да си плащат осигурителните вноски. Тогава стават част от осигурителния доход, върху който се изплащат обезщетения. Когато това стане, логично е да отпаднат и другите ограничения, като например те да имат доходи извън работата си като държавни служители", посочи той.

По думите на Манолов първите възнаграждения, обвързани за средната работна заплата, са били на народните представители. Той изтъкна, че във Фискалния съвет пък получават за всяко заседание възнаграждение три пъти средното за обществения сектор, в троен размер спрямо минималната заплата. Димитър Манолов каза още, че Щедро увеличение е предвидено и за бюджета за Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор и Комисията за противодействие на корупцията. "Тези ужасни дисбаланси непременно трябва да бъдат прекратени", категоричен бе той.

Според председателя на КТ "Подкрепа" също така е разкъсана е връзката вноски-права. "Това, което наричат Златно швейцарско правило, нанесе най-голяма щета по отношение размерите на пенсиите. Плащаме осигурителни вноски на база осигурителен принос, на база ръст на осигурителния доход, а ръстът на пенсиите е във връзка с инфлацията. Дори инфлацията присъства като фактор в ръста на осигурителния доход. Ако пенсиите бяха увеличавани единствено спрямо ръста на осигурителния доход, сега техните размери щяха да са съвсем различни. Златното швейцарско правило години наред натиска пенсиите надолу", заяви той.

Манолов заяви, че увеличението на осигурителната вноска с два пункта ще се отрази на правата на работниците - при обезщетения, при пенсии. По думите му говоренето на едро е грешно. "Не може да кажем за цялата администрация 5%. Но не може да решаваме и въпроса с младите лекари отделно от въпроса на старите лекари. Няма как те да бъдат изведени пред скоба. Не може да се спасяваме поединично". Няма по-грешни решения от тези, които се взимат в условия на криза", посочи той.

Протестите срещу параметрите на бюджета ще продължат и през следващата седмица. "Те неглижират протестите, но протестът подгрява настроенията. След протеста идва стачката. Хич не обичам стачките, но ако не остане друг избор, ще е това", предупреди Манолов.