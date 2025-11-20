Намерено тяло на горено коте изправи на крак любители на животните в бургаския ж.к. „Братя Миладинови“. Хората търсят кой е извършителят на вцепеняващата жестокост към бездомното животинче. Трупът е бил намерен до блок 57 от жена, която е подала сигнал в полицията.

“Живо са подпалили котето, което е било социално. За да го хванат и издевателстват по възможно най-жесток и особено мъчителен начин. Това не е образ на човек, това е образ на земното зло. Това, че всички осъждаме зверствата спрямо животните, нищо не променя, а само и единствено промени в ЗЗЖ, както и поемане на отговорност на регионалните институции, в едно с нас, обществеността. Колко трябва да е изроден човешкият облик, та нали и тях майка ги е раждала. Не трябва да има прошка за подобно деяние - категорично! Молим, ако има свидетели на това престъпление, да съдействат с информация по техен избор - полиция, НПО, приятели, коментари като анонимни, както е удобно за тях, но молим, не оставяйте пасивни”, призоваха от бургаската организация Обединени за правата на животните, създадена да се бори за грижа и справедливост за бездомните животинки.

Зоозащитници смятат, че има връзка между откритите преди месеци котенца, които бяха заляти с нафта, едното от които оцеля под грижите на всеотдайните лекари от Сити вет и в момента е под грижите на "Гласът на животните".