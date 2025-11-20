ГЕРБ ще предложат коледните надбавки за най-бедните пенсионери да са 120 лева. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание. Той сподели, че "е информирал решението си", след като е гледал репортаж за "една баба, която много прочуствено разказа за своите проблеми".

Борисов обаче настоя Съвета за съвместно сътрудничество да работи по-добре. Виждате - една партия предлага 60 лв., друга - 110 лв. за коледни надбавки.

"Надявам се да има за всички", отбеляза той. "Има възможност бюджета да поеме този разход. Видяхте прогнозата за следващата година година на ЕК е под 3% дефицит."

Днес депутатите ще гледат на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК, а утре големия бюджет.

"Толкова щедър бюджет никога не е имало, дори при най-популистката сглобка, която беше направена", обясни Борисов за Бюджет 2026.

Относно възобноведните разговори за референдум за еврото, Борисов заяви: "Европейското законодателство е прието. България е член на Еврозоната. Тази тема вече е приключена."

Относно казуса с изборите в Пазарджик, лидерът на ГЕРБ заяви, че министърът на вътрешните работи е направил обстойна проверка и няма смисъл животът на директорът на полицията да бъде съсипван, защото е свършил задачите си такива, каквито са били по закон. Вината той хвърли върху Бойко Рашков и ПП, както и разочарованието в махалите от ГЕРБ.

По думите му данък девидент е бил договорен преди години, а на коментар, че сега работодателите са против, той заяви:

"Нищо в живота не е окончателно. Хората се променят, партиите се променят..."