Депутатите се заеха с първо четене на бюджета на ДОО. Проектът на бюджета на ДОО за 2026 г. е изготвен в евро при официален валутен курс 1,95583 лева за 1 евро.

Минималната работна заплата за страната се увеличава от 1 077 лв. на 620,20 евро месечно от 1 януари 2026 г. По отношение на минималните осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности и квалификационни групи професии е приложен досегашният подход за приравняване към размера на минималната работна заплата от 620,20 евро на всички доходи, които са по-ниски от нея. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя в размер на 620,20 евро месечно от 1 януари 2026 г.

Размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се увеличава с два процентни пункта: от 19,8 на сто на 21,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. при съотношение 12,14 за сметка на осигурителя и 9,66 за сметка на осигуреното лице и от 14,8 на сто на 16,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., при съотношение 9,34 за сметка на осигурителя и 7,46 за сметка на осигуреното лице.

Размерите на осигурителните вноски за останалите фондове на ДОО, както и съотношението при разпределянето им между осигурител и осигурено лице се запазват на нивата от 2025 г. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 1 януари 2026 г. се определя на 2 352 евро.

Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за работещите при условията на трите категории труд, както и минималната възраст за пенсиониране. Това се налага с приетата пенсионна реформа от 2015 г.

Така при трета категория труд от 2026 г. жените ще се пенсионират на 62 години и 6 месеца при изкаран трудов стаж от 36 години и 6 месеца, докато мъжете ще се пенсионират на 64 години и 9 месеца със стаж от 39 години и 10 месеца.

Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2025 г., се осъвременяват от 1 юли 2026 г. по Швейцарското правило.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и свързаните с нея минимални размери на пенсиите за трудова дейност се увеличават с процента, определен по чл. 100 от КСО. В чл. 10 от законопроекта е предвидено повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 322,37 на 346,87 евро.

През 2026 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на 1 738,40 евро. Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица - 9,21 евро, както и максималният дневен размер - 54,78 евро. Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни. Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро. Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 276,10 евро.