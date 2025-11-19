Глобалната колоездачна щафета COP30 Bike Ride достигна своя финал в Белем, Бразилия – домакин на тазгодишната Конференция на ООН по изменение на климата (COP30). След 30 000 километра през четири континента участниците предадоха послание за необходимостта от по-активни мерки за ограничаване на климатичните промени и подчертаха ролята на велосипеда като ефективно средство за устойчив транспорт. Пътешествието започна през май в Баку, където се проведе COP29, и завърши след комбиниране на дълги колоездачни етапи и плаване през Атлантическия океан.

България също беше част от международния маршрут. Между 27 юни и 4 юли български колоездачи изминаха над 480 км по туристическия маршрут „Черноморски път“, преминавайки през Малко Търново, Бургас, Емона, Варна, Добрич и Силистра, преди щафетата да бъде поета от румънските участници. В етапа у нас се включиха повече от 20 колоездачи – най-малките едва на 7 години. Общо над 1000 участници от над 20 държави са се включили в инициативата COP30 bike ride, която комбинира колоездене и плаване, за да подчертае възможностите на нисковъглеродната мобилност.

На финала на COP30, Българска фондация „Биоразнообразие“, в партньорство с COP Bike Ride и Бургаска велосипедна общност, организира разговор за резултатите от конференцията за климата и безплатна прожекция на документалния филм „Велопоходът към COP29“.

Събитието ще се проведе на 20 ноември (четвъртък) от 18:30 ч. в зала „Георги Баев“ на КЦ „Морско казино“ при вход свободен. Международният експерт Божил Кондев ще представи основните акценти от климатичната конференция в Белем, а Светослав Митев от Бургаската велосипедна общност ще разкаже за инициативата COP30 Bike Ride, нейните 10 предложения и българското участие. В рамките на събитието ще бъде прожектиран филмът „The COP29 Bike Ride“ / „Велопоходът към COP29“, който проследява международното велосипедно пътешествие от Париж до Баку, преминало и през България, и поставя фокус върху насърчаването на устойчивия транспорт.

COP30 Bike Ride е доброволческа инициатива, насочена към популяризиране на

чистия транспорт и устойчивите решения в градската мобилност. По време на маршрута участниците организираха срещи с местни администрации и организации, фокусирани върху развитието на велоинфраструктура. На самата конференция в Белем те ще представят 10 предложения за велосипедни политики и над 60 писма за ангажираност, подписани от местни власти, включително и от Община Бургас.