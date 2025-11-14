На 23 ноември в ресторант „Диверсо“ ще се проведе благотворителен неделен брънч, който обединява бургазлии в подкрепа на кауза и събира средства за лечението на Наско.

Инициативата е част от поредицата кампании за младия баща Атанас Стоянов, който води тежка битка за здравето си и има нужда от навременна медицинска грижа и финансов ресурс за лечение. Всяка среща, всеки жест и всяка подкрепа доближават семейството му до шанса за ново начало.

Брънчът ще се проведе в две части – от 11:00 до 13:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч., като всяка от смените ще приема до 60 гости. Входът е с куверт на стойност 80 лева, а 100% от оборота ще бъде дарен за лечението на Наско.

Менюто е вдъхновено от италианската кухня и ще предложи богата блок маса с подбрани деликатеси – прошуто и колбаси, италиански мезета, яйца по алангле, прясно приготвени палачинки, както и чаша вино, която да допълни топлата и непринудена атмосфера. Повече от обяд, брънчът се очертава като преживяване, събиращо общности, разговори и надежда.

За записвания: 088 2284507