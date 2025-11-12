Община Бургас ремонтира оградата на Ъгъла срещу Часовника. Заради саморасли храсти и дървета основата на оградата беше поддала и представляваше риск за здравето на преминаващите по ул. „Богориди“.

Ще се изгради нов фундамент, а отгоре отново ще бъдат разположени стъклени витрини, които ще се използват за изложби на открито. Последната експозиция там беше посветена на именитите бургазлии.

След ремонта на оградата във витрините ще бъде подредена нова изложба, посветена на предстоящите празници. Теренът зад оградата ще бъде почистен основно.