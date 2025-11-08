На 8 ноември, Архангеловден, българската полиция отбелязва своя празник. За първи път празникът на българската полиция се чества на 21 ноември 1924 г. (ст. стил св. Архангел Михаил). Прекъснат е след 1943 г.

По предложение на Националния полицейски синдикат през 1994 г. църковният празник Архангеловден - 8 ноември, е обявен за празник на Националната полиция.

С Решение 38 на Министерски съвет от 29 януари 1999 г. църковният празник св. Архангел Михаил е обявен за Професионален празник на служителите от Национална служба "Полиция" на МВР.