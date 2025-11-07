Намушкаха 37-годишна жена в центъра на Благоевград, съобщиха от МВР. Сигналът за произшествието е получен малко преди 11:00 ч. Пострадалата е транспортирана в Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград.

За престъплението е задържан 33-годишен мъж. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства продължава под надзора на Окръжната прокуратура.

Мъжът и жената имали отношения помежду си, а след като се скарали, той извадил нож и пробол няколко пъти пострадалата.

Тя веднага е транспортирана за оказване на медицинска помощ в спешния център, където е претърпяла тежка операция. Според лекарите сега пострадалата е стабилизирана.

Задържаният има криминално минало.