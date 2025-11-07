Винаги могат да се правят и ще бъдат правени, но приказки от типа, че имаме най-голям брой полицаи на глава от населението се говорят от хора, които нямат идея какво приказват. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов пред журналисти по повод състава на МВР в контекста на упреците, че публичната администрация е прекалено раздута.

Той изтъкна, че е концентрирана огромна отговорност в структурите на МВР - Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), която включва пътна, криминална и икономическа полиция, "Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), "Гранична полиция", Жандармерия, "Пожарна безопасност и защита на населението" за издаване на лични документи и др.

Митов подчерта, че няма как при толкова много отговорности МВР да няма нужда от хора, които да работят по всяко едно от тези направления. Той повтори, че оптимизации ще има, но уточни, че те трябва да се правят внимателно, за да не се оголи капацитетът по различни направления. "После ще започнат да ни питат - къде е полицията, къде са хората, които обслужват гражданите по отношение на личните им документи, къде е Пожарната, къде е Жандармерията и т.н.", посочи Митов и отсече, че до това не трябва да се стига.

АИКБ са недоволни от публичните харчове и ръста на осигурителната вноска

Той каза още, че в последните години съставът на МВР е бил намален с около 12 000 души, а същевременно отговорностите се увеличават.

Запитан дали може да се очакват съкращения в МВР, вътрешният министър отговори: "След като мине бюджетът, след като минат страстите покрай него, може би в началото на следващата година ще представим някакъв план за оптимизация, но това трябва да бъде добре обмислено."

При въпрос дали тази оптимизация ще засегне "Гранична полиция", той посочи, че нуждата от нея и отговорностите ни след влизането ни в Шенген не са намалели тя вече пази не само територията на страната ни, но и на Европа.

Митов участва в церемония по повод Професионалния празник на българската полиция, които се чества на 8 ноември - деня на свети Архангел Михаил. Той поздрави всички служители на реда за отдадеността и за добрата работа и да им пожела да бъдат още по-близо до гражданите и да изпълняват мисията си. "Бог да пази тях и семействата им, най-вече. Хубав празник, който винаги ни напомня, че българската полиция има сериозна традиция зад гърба си", изтъкна вътрешният министър.