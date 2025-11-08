На 8 ноември се чества един от най-големите християнски празници.

Архангеловден е известен и като Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни безплътни сили.



Според българските народни вярвания Архангел Михаил е един от братята светци-юнаци, на когото при подялбата на света се паднали мъртвите души. Той взима душата на умиращия, подавайки му обикновено ябълка (китка).

По тази причина той бива възприеман от населението като ангел на смъртта и оттук идват народните му названия - душовадник, вадидушник.

Михаил е главният архангел, пазителят на Небесното царство и главен страж на Божия закон.

Името Михаил означава „Кой е като Бог?“, а представката арх- пред ангел означава главен, старши. В Откровението на Йоан Богослов е описана битката на Архангел Михаил със седемглав и десеторог дракон.

Михаил и неговите войници на Светлината побеждават дракона, наричан още дявол или сатана, и той е прогонен на земята без право да се върне някога отново в Небесното царство. Така дяволът остава на земята и до днес, при хората, заедно с падналите ангели.



На празника Архангеловден се организират курбани за светеца, семейни и родови служби, общоселски празници и събори. В съботата преди празника му се прави Архангелската (Рангеловската) задушница - една от най-големите през годината, което е в пряка връзка в представата за Свети Архангел Михаил като ангел на смъртта.



За задушницата, както и за патронния празник на светеца, се приготвят специални обредни хлябове, наричани Рангелово блюдо, Рангелов хляб, Арангелово и др., които по външен вид и названия повтарят основните хлябове, приготвяни за погребение.

Разчупва се обреден хляб

Най-възрастният човек в дома разчупва хляба на кръст и изрича думите ”Свети Архангеле, Свети Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме ви и сечем колач да се роди мъж до тавана!”.



Сипва отгоре вино от пръстена паница, а домакинята събира с шепи виното и го разпръсква навсякъде в къщата за берекет. Тя също изрича думите ”Свети Архангеле, Свети Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме ви и сечем колач да се роди жито до пояс! Сега с що можахме, а догодина с що искаме! Сега с паница, догодина с бакъра!”.



На някои места в родината ни домакинята разчупва обредния хляб и дава на всекиго. Къшеят хляб трябва да се поеме с две ръце и да се изрече благослов. Българите са вярвали, че ако умиращият се усмихва, значи Архангел Михаил му е подал златна ябълка.



Днес празнуват всички, които носят имената Ангел, Ангелина, Ангелинка, Ангеличка, Архангел, Гавраил, Гаврил, Емил, Емилия, Емилиян, Емилияна, Лина, Мила, Миладин, Милан, Милана, Миланка, Милен, Милена, Милка, Милко, Мильо, Михаел, Михаела, Михаил, Михаила, Михо, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, Рада, Ради, Радивой, Радка, Радко, Радмила, Радослав, Радослава, Радостин, Радостина, Райко, Райна, Райчо, Рангел, Рафаил, Рая, Руси, Руска, Руско, Руслан и Серафим и техни производни имена.