Атмосферното налягане в страната е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

През нощта срещу събота бе. На места в Горнотракийската низина и Северозападна България все още ще превалява дъжд. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина и Лудогорието – умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между 7° и 12°, в София - около 8°.

В сутрешните часове на места в равнините видимостта ще бъде намалена.

Преди обяд валежите в страната временно ще спрат. През втората половина на деня обаче от запад на изток отново ще завали дъжд.

На места в югозападната половина от страната се очаква количествата да са значителни. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са между 13° и 18°.

Планини

В планините ще бъде облачно. След обяд ще има валежи от дъжд, а над 2200 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 4°.

Черноморие

По Черноморието ще бъде облачно, като привечер също се очакват превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури на въздуха ще са 17°-19°. Температурата на морската вода е 16° - 17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.