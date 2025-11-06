На 6 ноември почитаме паметта на Свети Павел, архиепископ Константинополски, на Света Клавдия и на Препдобния Лука Тавроменийски.

Павел Солунянин, архиепископ Константинополски (Цариградски), бил от жертвите на онзи смут, чрез който гибелната Ариева ерес дълго разтърсвала православната Църква.

Няколко пъти се възкачвал Павел на патриаршеския престол и няколко пъти бил свалян от него в зависимост от това, кое влияние преобладавало в кръвопролитната борба между арианите и православните. Той винаги еднакво показвал себе си непоколебим изповедник и стълб на православието.

Император Констанций го изпратил на заточение в малоазийската област Кападокия, в град Кукуз. Там Павел бил удушен със собствения му омофор (покривало – бел.ред.).

Това станало в 350 г. В 381 г. мощите му са пренесени в Цариград, а оттам – във Венеция, където се намират до ден днешен.

Съпруга на Пилат

Света Клавдия Прокула е съпругата на Пилат Понтийски. Според Евангелието, тя веднага повярвала в Христос и упрекнала мъжа си, че е осъдил невинен на смърт. В гръцката, коптската и етиопската православна църква паметта и се почита на 27 октомври по Юлианския календар.

В Евангелието на Матей се споменава как по време на процеса срещу Исус съпругата на Пилат изпратила слуга при него да каже: „Не прави нищо на този праведник, защото сега насън много пострадах за Него”.

След разпъването на Христос Клавдия Прокула не само става ревностна християнка, но и е каонизирана за светица от православната църква под името Света Прокла.

Тя умо­ля­ва­ла Пи­лат да пус­не Хрис­тос. Вяр­ва­ла, че Исус ще спа­си бол­но­то й де­те. Но Пон­тий­ски от­ка­зал. Един­стве­ни­ят им син ум­рял.

Лука избягал в пустинята

Свети Лука произхождал от сицилийския град Тавромения. Още в младите си години той с усърдие посещавал Божиите църкви и бил не само слушател, но и изпълнител на Божествените Писания. И когато родителите му решили да му намерят жена, една нощ той излязъл от дома си и отишъл в необитаема пустиня.



След като прекарал 14 дни в пост, свети Лука се удостоил с божествено и ангелско посещение. Накрая отишъл в една обител, където приел монашество и се предал на суров постнически живот: вкусвал по малко хляб и вода през три или четири дни и почти не спял. Така живял в продължение на година и половина.



После, заедно с още един монах, се уединил на планината Етна, където се подвизавал, хранейки се само с тревите, които растели в тази планина. Малко почивал, малко спял.



През цялото време носел само една дреха и ходел бос. Той си поставил като правило да не излиза от килията си, докато не изчете целия Псалтир. Според откровението, което получил, той отишъл на едно място, където събрал 12 монаси и с голямо старание устроил техния живот. Заради това преподобният заминал във Византия, където се запознал с устройството на монашеските общежития.



Оттук той заминал за Коринт, където, след като преживял в една обител не повече от седем месеца, мирно починал в Господа.



На 6 ноември се чества и празникът на чудотворната икона на Пресвета Богородица: „Всех скорбящих радост“ („Радост за всички скърбящи“).



Значението на иконата е укрепване във вярата в Света Богородица като дивна застъпница, която е навсякъде, където се чуват стоновете на страдащи хора. Тя изтрива сълзите на плачещите и в страданието дава минути на утеха и небесна радост.

Какво да не правите на 6 ноември?

Не бива да започвате рисковани начинания - нищо ново, започнато на този ден, няма да има добър край. Не можете да вземате назаем или да давате заем - тези, които вземат назаем или дават заем в този ден ще загубят благоденствието си и ще имат финансови проблеми.

След залез слънце работата е забранена - вярва се, че душите на мъртвите могат да посетят дома, така че ненужната суматоха или шумната работа се е смятала за неподходяща и неуважителна към паметта им.



Имен ден имат всички, носещи имената Павел, Павлина, Павлета, Клавдия, Лука, както и производни техни имена.