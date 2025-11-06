1605 мъже са регистрирани за лечение в Комплексния онкологичен център в Бургас с рак на простата, като за последната година новите случаи са 148. Това обяви управителят на здравното заведение проф. д-р Христо Бозов по време на специална вечер, посветена на мъжкото здраве. Лекари и психолози представиха в Регионална библиотека „Пейо Яворов“ важността на превенцията, възможностите за диагностика и лечение на рака на простатата и тестисите, както и ключовите начини, чрез които мъжете да запазят психическото си здраве при срещата си с диагнозата. По този начин КОЦ-Бургас се включи в кампанията МОВЕМБЪР, чиято цел е именно здравето на мъжете.

„Хората трябва да са информирани и навреме да се вземат мерки. Затова правим тези кампании. Желателно е всички мъже над 45-50 години да се изследват. Правим ли го това нещо? Не. Забравяме го. Защо? Защото то не е задължително, пише го че е, но ако не отидем за изследване – никой няма да ни глоби“, каза проф. Бозов.



Той благодари на лицето на кампанията в Бургас, което тази година е Йордан Йорданов - част от управителния съвет на сдружение „Единство чрез спорт и култура“, насочено към развитие на младежки проекти, спортни и културни инициативи. Проф. Бозов посочи, че с организираното през лятото събитие от сдружението, в което се включиха благотворително футболни звезди, е събрало 18 хил. лева за един ден, предназначени за каузата на КОЦ. След това фондацията на Стилиян Петров са предоставили още 3 хил. лева. „Имаме идея, със съдействието на доц. Миринчев и д-р Чолакова – нашите нови членове на екипа уролози, да направим Център за простатна жлеза. Скоро си говорихме с д-р Тусчиева, че трябва да усъвършенстваме пет скенера, за да може да правим на пет скенера едно изследване което преди се правеше с галий. А това ще е по-добро, по-лесно, по-бързо. Така ще затворим кръга от диагностиката до лечението. Защото съвсем скоро, с помощта на нашите общински съветници, купуваме апаратура точно за диагностика, прицелно насочена към простатната жлеза. Като създадем този център, той ще е мъжете в Бургас.“, каза проф. Бозов.

Психологът Любомир Левтеров говори по по темата: „Да си мъж в 21 век – между силата и уязвимостта“. Той разкри всички емоционални състояния, през които преминават мъжете преди, по време и след срещата с диагнозата, за страха, за нуждата от подкрепа, разбиране, говорене. „Хората как реагират, когато чуят някой да призовава да помислим за рака?! Мнозина казват: „Това не ме интересува, това не ме засяга, дайте да не говорим тези неща, за да не дърпаме дявола за опашката“. Сигурно сте чували това. Но се оказва, че те не са имунизирани за този проблем. И в един момент диагнозата почуква на нашата врата. Аз работя с хора, които страдат от тревожни разстройства. За да се отключи едно тревожно разстройство, най-често причината е нашето несъгласие, вътрешен конфликт с дадена житейска ситуация. Много често това е несъгласието, че се сблъсках с някаква диагноза или загубих някой ценен за мен човек. Защото предпочитах да чукна под масата, да игнорирам проблема, да не го забелязвам и той взе, че се случи.“, каза психологът. Лицето на кампанията Йордан Йорданов наблегна на нуждата от профилактика. „Трябва да осъзнаем кое е важно – тази превенция да бъде част от нас. Ние, мъжете над 45 години, трябва да приемем факта, че не сме безсмъртни. Започваме да мислим, когато нещо се случи.“, заяви той. Доц. д-р Миринчев, д-р Попов, д-р Боранова и д-р Каражова показаха медицинската част, засягаща мъжкото здраве. В края на вечерта в небето полетяха сини балони в знак на подкрепа за всички мъже, които се лекуват от рак на простата.











































