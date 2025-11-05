Сериозен инцидент е станал вчера следобед в Гякова, Косово, където един човек е бил намушкан и е получил сериозни наранявания. По първоначална информация става дума за българин. Пострадалият е Стефан Илиянов Шейнов, на около 49 години, служител на офиса на Европейския съюз в Косово, който се ползва с дипломатически имунитет.

Според изявление на косовската полиция, чуждестранен гражданин е потърсил медицинска помощ в Центъра за семейна медицинска помощ в Гякова, след като е получил две рани, нанесени с остър предмет.

„Пострадалият, по указание на лекаря, който е лекувал пациента, е изпратен в Университетския клиничен център на Косово (UKC) за допълнително лечение“, се казва в официалното полицейско изявление.

Случаят се разследва като „опит за убийство“, пишат от Indeksonline.

Шейнов е получил две прободни рани, едната във врата, а другата в гърдите, нанесени с остър предмет и е в тежко състояние.

В ход е разследване за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Българските власти веднага реагираха на новината, като МВнР публикува изявление:

Министерството на външните работи на Република България изразява дълбоко съжаление по повод на тежкия инцидент, настъпил на 4 ноември 2025 г. в град Джакова, Република Косово, при който е бил тежко ранен български гражданин – служител на Офиса на Европейския съюз в страната.

Посолството на Република България в Прищина поддържа постоянен контакт с компетентните органи на приемащата държава, които са образували досъдебно производство по подозрение за опит за убийство.

По последна информация от българското посолство в Прищина, пострадалият е настанен в лечебно заведение в косовската столица, като състоянието му към момента е стабилно. Българските дипломатически представители са в готовност да окажат необходимото съдействие и ще посетят нашия сънародник при първа възможност, съгласно препоръките на медицинския екип.