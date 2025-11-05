Поради неподходящата метеорологична обстановка концертът днес от 16:00 часа с участието на ДФА "Трите пъти" с ръководител Марио Егов и Танцов ансамбъл "Лукойл Нефтохимик" се отменя.
Очаквайте нова дата за събитието, част от Есенна Етно палитра.
