18-гододишен, криминално проявен младеж беше заловен в бургаския комплекс "Меден рудник" при опит да продаде 28 старинни монети. Момчето било засечено от служители на Четвърто районно управление на МВР към 13.00 часа нчера. А при обиска в него намерили културлно-историческите ценности. Задържаният заявил, че е намерил монетите и решил да ги продаде. Монетите са иззети и предстои да бъдат предадени за специализирана експертиза. Към момента работата по установяване на детайли по случая продължава от служители на Четвърто Районно управление - Бургас.