Фондация „Шанс за децата и природата на България” организира безплатна работилница по изработка на калоферска дантела – един от най-трудоемките и впечатляващи български занаяти.

Събитието ще се проведе на 15 ноември (събота) от 12:00 ч. до 15:00 ч. в Актова зала на Център за млади таланти, намиращ се на пл. „Атанас Сиреков“ 4.

В работилницата ще гостуват и участват майсторите от Творчески център на калоферската дантела – Калофер, които ще демонстрират техники и ще обучат участниците в изработването на плетивата.

Инициативата на Фондацията „По пътя на калоферската дантела” е реализирана с подкрепата на програмата „Да дарим възможност“ на Ротари клуб Бургас Пиргос.

Проектът обединява традицията и модерното изкуство чрез участието на младите дизайнери от клуб „Дебют“ към Центъра за млади таланти.

Всички материали ще бъдат осигурени, а участието е напълно безплатно.

Проектът е поредният пример за града, даващ възможност на младите творци за изява и получаване на нови умения, които да внедрят в своите занимания!