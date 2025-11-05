Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” дава старт на тринадесетото издание на Международния филмов и литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. Темата, по която младите автори ще трябва да сътворят своите произведения, е „В главната роля: човечността”. За да участват в конкурса, учениците ще трябва чрез въображението си да пресъздадат мрачните години на Холокоста, да разкажат за преследваното еврейско население, очакващо депортация към лагерите на смъртта и за човеколюбието и смелостта на българите, довели до безпрецедентния акт на спасяването на българските евреи.

Чрез средствата на художествената литература или с похватите на киното учениците ще трябва да се върнат във времето на Втората световна война, да разкажат за тревогите, страха и надеждите на хората, но и да направят изводи и препратки към нашето съвремие, в което на много места по света се водят войни, човешкият живот все повече се обезстойностява, а ценности като хуманизъм и съпричастност започват да стават дефицитни.

Конкурсът толерира изследователския дух на младежите и откривателството. Журито ще оцени въображението на младите автори, но предимство при оценяването ще имат творби, които се основават на историческа конкретика и представят нови, неизвестни досега личности или събития от времето на Холокоста.

Конкурсът стартира на 1 ноември 2025 г. и ще се проведе в две категории – за художествен разказ и за видео разказ. Право на участие имат ученици от България, Европа и Израел на възраст от 15 до 19 години. Конкурсните материали се изпращат на имейл адреса на организаторите alef.competition@gmail.com. Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, кратка визитка, пълен адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail за връзка. Всеки участник се представя само с една творба.

Крайният срок за получаване на творбите е 1 март 2026 година. Победителите ще бъдат обявени на специална церемония по награждаването в Бургас през м. юни 2026 г.

Литературните творби /художествени разкази/ ще бъдат оценявани от международно жури, разделени в две подкатегории – за участници от България и чужбина. Авторите трябва да представят художествен разказ на родния език на кандидата, написан специално за този конкурс, непубликуван и неучаствал в други конкурси. Максималният допустим обем на разказите е 4 компютърни страници, шрифт Times New Roman, 12 пункта.

Кандидатите, подготвили видео разказ с дължина 5-10 минути, трябва да го изпратят на български език или на родния си език, но със субтитри на английски език. Препоръчва се видео разказът да съдържа някой от следните елементи: индивидуални спомени, интервю по темата, документиране на лична история, видео разказ на места, където са се развили драматични събития по време на Холокоста, флашмоб, артистични възстановки, сценично разиграване на сюжети по темата и др.

Журито ще номинира 30-те най-добри участници от България и чужбина. Номинациите ще бъдат обявени на сайта на организаторите www.alef-bg.org до 1-ви април 2026 година. Всички номинирани автори ще бъдат поканени напълно безплатно да се включат в организирания от Център „Алеф” Международен младежки филмов и литературен фестивал „Приятелството – смисъл и спасение” в Бургас, България, през юни 2026 г. Програмата на фестивала предвижда провеждането на работилници по творческо писане, кино класове, прожекции на филми, изложби, литературни четения и срещи с изтъкнати писатели и кино дейци. Част от фестивала е церемонията по награждаване, на която ще бъдат обявени победителите в конкурсa.

И тази година организаторите са осигурили парични награди и грамоти за най-добре представилите се автори, както и участие в международни младежки форуми в чужбина, посветени на опазването на паметта. Авторите от България, класирали се на І, ІІ и ІІІ място, ще имат възможност да получат целогодишни държавни стипендии.

Дългогодишната инициатива на „Алеф” е утвърден престижен международен форум за младежко творчество. До момента, в конкурса са участвали над 2200 младежи от България, Австрия, Полша, Германия, Израел, Словакия, Украйна, Латвия, Унгария, Испания, Франция, Италия, Чехия, Великобритания и Румъния. Надпреварата не само дава трибуна за проявление на творчески умения, но се доказва и като средство за изграждане на гражданска позиция и формиране на човешки добродетели. Организаторите се надяват сега, когато паметта за миналото и поуките от него са особено необходими, да привлекат още млади привърженици на идеята за мир и хуманизъм.