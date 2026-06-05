74-годишен шофьор е в тежко състояние след катастрофа на пътя Бургас-Варна, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 4 юни на км 195. При дъждовно време водачът не спазва необходимата дистанция и блъска движещия се пред него автомобил, управляван от 72-годишен румънец.

В резултат на удара колата навлиза в насрещното и се блъска във влекач, управляван от 67-годишен бургазлия.

Пострадал е водачът, който настанен в болница - с опасност за живота. Пострадала е и 71-годишната му съпруга, която е прегледа и освободена.