Ужасна верижна катастрофа блокира пътя за граничния пункт Хамзабейли/Лесово в Турция. Инцидентът е станал между Одрин и Лалапаша, като в сблъсъка са участвали два товарни камиона и три автомобила. Един човек е загинал, а двама са били откарани в болница с наранявания, съобщава турският вестник „Сьозджю“.

По първоначални данни, тир, движещ се от Одрин към Лалапаша, се опитал да изпревари друг камион. По време на маневрата една от гумите му се спукала, вследствие на което шофьорът изгубил контрол над управлението и навлязъл в насрещното платно. Там последвал челeн удар с лек автомобил.

От силата на сблъсъка колата се преобърнала няколко пъти, а двигателят ѝ бил изхвърлен и паднал върху друг автомобил, движещ се отзад.

Тирът с повредената гума не успял да спре и секунди по-късно се блъснал челно в друг камион с българска регистрация – T0851EB. Малко след това трети лек автомобил се врязал в задната част на българския тир.

На мястото веднага пристигнали екипи на полицията, жандармерията, пожарната и спешна помощ. При огледа било установено, че водачът на преобърналия се автомобил – 40-годишният Ерсин Сояслан – е загинал на място.

Двамата ранени са транспортирани в болница в Одрин, където са настанени за лечение.

Турските власти са започнали разследване на причините за тежкия инцидент. Според очевидци участъкът е бил хлъзгав, а видимостта – намалена поради влажното време.

Пътят между Одрин и Лалапаша вече е отворен за движение след няколкочасови спасителни и почистващи действия.