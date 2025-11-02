Един човек е загинал, а двама са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие. Това съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

Жена на 85 г. е загинала при пожар в къща в с. Патреш, община Павликени, област Велико Търново. Пожарът е възникнал в стая на първия етаж вследствие на неправилно ползване на нагревателен уред.

Жена на 60 г. е пострадала при пожар в къща в с. Церово, община Своге, област София. Тя е вдишала газ, дим или токсични пари. Откарана е в болница от екип на Спешна помощ. Пожарът е причинен от неправилно ползване на нагревателни уреди.