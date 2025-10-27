В понеделник ще започнем деня с облачно и дъждовно време. Най-силни ще са валежите в планинските райони, а в местата над 2000 м – дъждът ще преминава в сняг. Това става ясно от прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През нощта ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще са между 6° и 11°, за София – около 8°.

Следобед валежите постепенно ще спират от северозапад и облачността ще започне да се разкъсва. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад; в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде временно силен. Максималните температури ще достигат между 11° и 16°, за София – около 12°.

В планините ще продължи да вали, но следобед валежите ще намалеят, облачността ще се разкъсва, а вятърът ще е силен до бурен. На 1200 м максималната температура ще е около 8°, а на 2000 м – около 2°.

По Черноморието облачността ще се задържи и ще вали на места интензивно. Вятърът ще е умерен, временно силен от запад-северозапад. Максималните температури и температурата на морската вода ще бъдат между 17° и 19°. Вълнението на морето – 2-3 бала.

Слънцето в София ще изгрее в 6:54 ч. и ще залезе в 17:26 ч. Продължителност на деня: 10 ч. и 32 мин. Луната е два дни преди първа четвърт.

Прогноза за България за 28.10.2025 и 29.10.2025

Във вторник ще остане ветровито, с променлива, по-често значителна облачност. На места от запад на изток отново ще превали. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а дневните ще останат без съществена промяна.

В сряда ще бъде предимно слънчево. Северозападният вятър ще отслабне.

Сутринта ще е студено, на места в котловините минималните температури ще са близки до нулата и ще има условия за слана. Дневните температури ще се повишат и максималните в повечето места ще са между 15° и 20°.