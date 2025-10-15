От няколко дни майките в Бургас могат да кърмят спокойно в Морската градина, без да се притесняват от чуждото внимание. На метри от брега на морето е поставена красива пейка под формата на пеперуда.

Крилата на пеперудата са изработени така, че да осигуряват комфорт и дискретност за майката и нейното дете. Пъстрата пейка е изработена по идея на Таня Анестева, която е автор и на пейките-книги, които вече са изключително популярни не само в Бургас, но и в цяла България.

Пейката за кърмачки е изработена в Бургас, тя е от стъклопласт и е покрита с висококачествено UV фолио, което пази цветовете ѝ живи и ярки. Бургаската пейка е дарение от Таня Анестева и Ротари клуб Бургас Приморие.

Атрактивната пеперуда-пейка вече е привлякла вниманието и в други общини, съобщи Таня Анестева. Тя уточни, че има заявка за изработването на пейка за кърмачки в съседна на Бургас община. Тя обаче ще бъде с по-различен дизайн от бургаската.