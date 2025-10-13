Голямото семейство на КОЦ – Бургас кани бургазлийки и техните близки на една вечер, пълна с смях, вдъхновение и кино! Поводът е инициативата „Бялата лястовица“, посветена на борбата срещу рака на гърдата.

Датата на събитието е в сряда - 15 октомври 2025 г., а началният час - 17:30 ч. - в Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – конферентна зала.

Програмата включва стендъп комедия: „Светът на домакинята“ с Деница Кючукова – актриса, стендъп комедиант и талантлива разказвачка, официална част с вдъхновяващи лектори и късометражно кино и чаша просеко.

„Ракът на гърдата не е една болест – той има много лица и изисква опит, знание и отдаденост.

Вече повече от година в КОЦ – Бургас работим със специализиран екип, който създава индивидуален подход за всеки пациент. Днес тази практика е наша ежедневна мисия“, смятат от здравното заведение.

От КОЦ- Бургас призовават да открием заедно Бялата лястовица – символ на надеждата и живота!

„Защото Бялата лястовица не е инициатива – тя е нашата мисия!“, категорични са от Комплексния онкологичен център, който е ключово здравно заведение за лечение на онкологини заболявание не само в Бургас, но и в цяла Югоизочна България.