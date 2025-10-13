Бургас e част от общините-визионери, които подкрепят българското образование, като осигурява безплатен достъп до платформа „Буки“ за всички училища на своята територия през настоящата учебна година. Благодарение на това, учителите и учениците в региона ще могат да използват съвременни образователни ресурси, които развиват ключови умения за бъдещето и правят учебния процес по-ангажиращ и практичен.

Платформа „Буки“ вече 2 години подпомага учителите в подготовката и провеждането на интересни и практически насочени часове. Платформата съдържа над 900 часа интерактивно съдържание, обединени в 30 програми по теми като финансова грамотност, дигитални науки, зелени технологии, ускорено учене и други направления, които често остават извън обхвата на стандартните учебни планове, но са изключително важни за личностното и професионално развитие на младите хора.

Програмите на „Буки“ включват визуални материали, упражнения, мисии и проекти, които стимулират учениците да прилагат знанията си в реален контекст. Учителите получават готови ресурси – методически насоки, презентации и работни файлове, които улесняват подготовката и дават възможност за по-качествено и мотивиращо преподаване.

„Финансовата подкрепа на Община Бургас показва ангажираност към модернизиране на учебния процес и създаване на условия за равен достъп до качествени образователни ресурси. Това позволява на учителите и учениците да работят с материали, които подкрепят развитието на ключови компетенции за съвременния свят. С този жест Община Бургас дава равни възможности на всички ученици на своята територия – независимо дали учат в голямо училище в центъра или в по-малко населено място, да развиват критично мислене, дигитални компетенции, умения за работа в екип и желание за учене през целия живот. Това е инвестиция не само в днешните ученици, но и в бъдещето на цялата общност“, коментира Виолета Недева - директор „Бизнес развитие“ на „Буки“ и Фондация „Телерик Академия“.

Общините Стара Загора, Кюстендил, Хасково, Благоевград и Ямбол също се включват в инициативата, демонстрирайки устойчив подход към модернизацията на образованието и изграждането на равен достъп до качествени ресурси за всички ученици на своята територия.

Благодарение на дарители и общини през учебната 2025/2026 година всяко училище в България може да ползва безплатно две от абонаментните програми на платформата, а в допълнение към това, всеки учител с профил в платформата има свободен достъп до осем базови програми, независимо дали училището има абонамент. Те включват програми за час на класа за начален, прогимназиален и гимназиален етап, базова компютърна грамотност за начален етап и социално-емоционални умения за ученици от 1. до 4. клас.

Целта на Фондация „Телерик Академия“ с платформата „Буки“ е да повиши средното ниво на дигитални и работни умения на българските ученици и учители. През учебната 2025/2026 година интересът към „Буки“ продължава да расте – повече от 400 училища от над 150 населени места вече са заявили желание да използват платформата, което е близо 20% от всички училища в страната, въпреки че платформата е едва във втората си година на развитие. Това показва колко важна е подкрепата за модернизация на учебния процес и равния достъп до качествени образователни ресурси за всички ученици.

Повече информация за „Буки“ или възможностите за партньорство можете да откриете на адрес: https://buki.bg/