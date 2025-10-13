Днес ЕС стартира новата си електронна гранична система (EES). Според Европейската комисия тя ще регистрира изцяло цифрово влизането и излизането на граждани извън ЕС. Няма да има промени за германските граждани или гражданите на други страни от ЕС, пише Newsweek.

Автоматизираната система изисква от пътуващите да сканират паспортите си на границата; техните пръстови отпечатъци също се записват и се прави снимка.

Гражданите извън ЕС трябва да регистрират личните си данни при първото влизане в Шенгенското пространство. Това включва всички държави членки на ЕС с изключение на Ирландия и Кипър, както и Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

За последващи пътувания се изисква само биометрично разпознаване на лице. Системата е предназначена да замени подпечатването на паспорта с електронно въвеждане. За да се ускори процесът на границата, някои данни могат да бъдат подадени предварително чрез приложение или на гишето за самообслужване.

Британските пътници, използващи пристанището на Дувър, терминала на Евротунела във Фолкстоун или международната гара на Eurostar St Pancras в Лондон, ще бъдат регистрирани преди да напуснат Обединеното кралство.

Има изключения, например, за хора, които имат разрешение за пребиваване и са в пряк контакт с гражданин на ЕС.

Борба с измамите и незаконната миграция

Основната цел на ЕС с новата система е да повиши сигурността и да възпре престъпниците на ранен етап. „Системата за влизане/излизане е цифровият гръбнак на нашата нова Обща европейска рамка за миграция и убежище“, обясни Магнус Брунер, комисар на ЕС по вътрешните работи и миграцията.

Системата за влизане/излизане е предназначена да помогне за идентифицирането на лица, които са превишили разрешения си престой. Тя е предназначена и за борба с измамите с самоличност и ограничаване на незаконната миграция.

През следващите шест месеца системата ще бъде постепенно въведена във всички 29 държави от Шенгенското пространство. В допълнение към 25-те държави членки на ЕС, сред тях са Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Той ще действа на всички контролно-пропускателни пунктове по външните граници на Европа от 10 април 2026 г. Дотогава печатите в паспортите също ще бъдат нещо от миналото.

В Германия летищата във Франкфурт на Майн и Мюнхен ще последват примера на летище Дюселдорф, според Федералното министерство на вътрешните работи.

Всички останали летища и пристанища на външните морски граници ще бъдат постепенно включени. Пътниците на влаковете също могат да бъдат засегнати - например тези, които пътуват с Eurostar от Лондон до Париж, Брюксел или Амстердам.