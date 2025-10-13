Културна организация „Арт ателие 77“ представя „С МУЗИКАТА НА РЕНЕСАНСА ДО БАРОКА“ КОНЦЕРТ НА КВАРТЕТ RONDO-ELLIS.

Квартет Rondo -Ellis, създаден преди три години, вече се е утвърдил със своите впечатляващи концерти и участия в Банкя и из цялата страна. Това, което отличава състава, е използването на самобитни старинни инструменти, носещи звучене, което ни връща в епохата на средновековието и барока — във времето на принцове и принцеси, на перуки и кринолини, на тържествени дворцови балове.

Със своя уникален бароков състав, Rondo- Ellis създава атмосфера, в която всяка нота разказва история. Нестандартното звучене на квартета пренася публиката в онези далечни времена, когато музиката е била не само изкуство, а и символ на величие и емоция.

Очаквайте концерт, който ще ви потопи в една магична и изтънчена музикална вселена!

15.10.-19ч.-зала „Георги Баев“ –КЦ“Морско казино“

БИЛЕТИ СЕ ПРОДАВАТ НА КАСАТА НА „АРТ АТЕЛИЕ 77“ В БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР „ЧАСОВНИКА“. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕЗЕРВАЦИЯ ТЕЛ.0894/898-098-МАРУСЯ РУСЕВА-ОРГАНИЗАТОР