Не е разглеждана официално информацията за инвеститорски интерес към „Лукойл Нефтохим-Бургас“, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков в интервю за БНТ, след като в края на миналата седмица управляващата коалиция извънредно одобри промените в Закона за насърчаване на инвестициите и прие "Лукойл" да може да продава свои активи в България само след одобрение от ДАНС и с решение на Министерски съвет. Законовата поправка отвори възможността за продажба на рафинерията, но към момента, по думите на енергийния министър, няма запитвания от потенциални купувачи.



„Естествено, държавата трябва да упражни всички свои възможности и да създаде рамка, с която да гарантира какво? На първо място сигурността, защото именно "Лукойл Нефтохим Бургас", преди въобще да бъде притежаван от "Лукойл", е бил вкаран в постановление на Министерски съвет, където се казва, че той е част от критичната инфраструктура, гарантираща националната ни сигурност. И затова, както специален управител, който може да бъде назначен, така и колегите от ДАНС, които да имат право да се изкажат, в началото на това правителство създадохме и скринингов механизъм, който се оглавява от вицепремиера Дончев, за да може да гарантираме, че продажба или придобиване на такива стратегически активи може да се случи само под надзора на държавата", каза Жечо Станков.