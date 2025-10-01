Община Поморие излезе с позиция в социалните мрежи, заради разразилия се скандал след сигнал на насилие над 4-годишно детенце в детска градина „Радост“ в Каблешково. Според родителите на момиченцето, то системно било подлагано на физически тормоз – удряно е по главата и корема, дърпане за уши, стискане по крайниците. А медицински експертизи, извършени в Бургас, потвърждават травми, които съответстват на описаните разказа на детето.

Случаят вече е предаден на разследващите власти, а от от Община Поморие излязоха и с официална позиция. Публикуваме становището без редакторска намеса:



„Уважаеми съграждани!



Скъпи родители, баби и дядовци!



Разбираемо е огромното недоволство и гнева, които изпълниха и мрежите, и сърцата на всички ни в последните два дни. Материалът „Разследване: Скритата истина в една детска градина“ докосва и провокира много размисли, усещане за безпомощност и тъга, съчетана с желание за отмъщение. Отмъщение към кого обаче?



От два дни екипът на ДГ „Радост“ – Каблешково е залят от обиди, клетви и откровени заплахи за живота. Да, видеото е силно и въздействащо, но реалното разследване все още е в ход. Органите на Полицията вече свършиха своята работа и сигналът е предаден към Прокуратурата. Не оневиняваме, не обвиняваме и не защитаваме никого. Но е недопустимо и нечовешко да се даде повод за омраза или да се създаде скандал. По-трудно е да сме търпеливи за истината.



И да, недопустимо и нечовешко е децата ни да са подложени на подобни издевателства. Но е недопустимо и нечовешко да се хвърлят недоказани обвинения. Уверяваме ви, че при доказване на вина, конкретната учителка ще понесе цялата тежест на закона върху себе си. Но ви молим за малко търпение до приключване на разследването.



В детските градини и училищата на територията на община Поморие работят великолепни педагози и това се чете в усмивките на децата, които ежедневно посещават учебните заведения. Абсолютно всеки би реагирал меко казано „рязко“, ако долови в детето си не усмивка, а поведение, говорещо за травма. Но не е редно цели колективи да бъдат подложени на стрес и заплахи, заради недоказани престъпления на един. Причината да няма официално изявление от Директора на ДГ „Радост“ е, че не бива да се пречи на разследването.



Нека останем фокусирани върху случая, съблюдаващи действията на органите. Но нека оставим и учителите да работят спокойно, осигурявайки спокойствие и на децата ни.“



Общината призовава гражданите да оставят работата по случая на компетентните органи и да не предприемат действия, които могат да попречат на разследването, като същевременно гарантират спокойна среда за малчуганите и персонала на детската градина.

А ето и какво твърдят майката и бащата на момиченцето пред журналисти: "Когато кажех "утре си на детска градина", тя се вцепеняваше. Плачеше, спря да се храни нормално, започна да се държи затворено, през цялото време я питахме какво се случва. Тя винаги е била усмихнато дете, нещо се промени. Ноктите и бяха олюспени - няма как това да се случи вкъщи, щяхме да я чуем да плаче. Няма да забравя, когато дъщеря ми каза - "тати, сега няма да ме боли вече".