Сестрите Стефани и Габриела Стоеви спечелиха титлата на двойки жени на турнира по бадминтон в Истанбул с награден фонд 17 500 долара. На финала българките, които бяха поставени под №1 в схемата, надиграха с 21:10, 21:19 представителките на домакините Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ за 50 минути на корта.

Това е общо шести трофей за сестрите от Хасково от началото на годината, в която те записаха и пето места на най-големото състезание – световвното първенство в Париж. Следващото участие на Стоеви е на турнира от категория „Уърлд Тур Супер 750“ в Одензе (Дания).