Тя трябва да бъде дерегистрирана и заличена.

Апелативният съд – София постанови окончателно решение, с което открива производство по ликвидация и заличаване на „Българска православна старостилна църква“.

Делото е разгледано от тричленен състав на съда по жалба на прокуратурата срещу решение на Софийския градски съд. Първоинстанционният съд беше отказал да открие производство по ликвидация, но апелативните магистрати отменят този отказ.

В мотивите си апелативните съдии се позовават на приетите в началото на годината промени в Закона за вероизповеданията. Според тях, наименованието на никое вероизповедание, различно от Българската православна църква – Българска патриаршия, не може да съдържа думата „православна“ или нейни производни. Законът даде двумесечен срок на регистрираните вероизповедания да приведат имената и уставите си в съответствие с новите изисквания. Тъй като БПСЦ не е изпълнила това задължение, съдът е уважил искането на Софийска градска прокуратура и Дирекция „Вероизповедания“ за нейното прекратяване.

Решението на САС е окончателно и е публикувано на официалния сайт на съда.