Причината е строгите ограничения, които азиатската страна наложи вчера върху износа на редкоземни материали.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви , че ще наложи допълнителни мита от 100% върху Китай от 1 ноември, след като Пекин въведе „изключително агресивни“ ограничения върху износа на редкоземни елементи.

„Току-що стана ясно, че Китай е заел изключително агресивна позиция по търговията, като е изпратил изключително враждебно писмо до света, в което обявява, че от 1 ноември 2025 г. ще наложи масови експортни ограничения върху практически всеки продукт, който произвежда – и дори върху някои, които изобщо не са произведени от тях. Това засяга всички държави, без изключение, и очевидно е план, който Китай е подготвял с години. Такова нещо е абсолютно невиждано в международната търговия и представлява морален срам в отношенията с други нации“, написа Тръмп в Truth Social.

„Въз основа на факта, че Китай е заел тази безпрецедентна позиция, и говорейки единствено от името на САЩ, а не на други държави, които са били подобно заплашвани, от 1 ноември 2025 г. (или по-рано, в зависимост от допълнителни действия или промени, предприети от Китай), Съединените американски щати ще наложат митническо облагане от 100% върху Китай, върху вече съществуващите мита, които плащат. Също така на 1 ноември ще бъдат наложени експортни ограничения върху всеки критичен софтуер“, пише той.

„Трудно е да се повярва, че Китай би предприел такова действие, но те го направиха – останалото е история.“