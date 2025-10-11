Писателят Иво Сиромахов съобщи, че напуска телевизия "Седем осми".

"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия "седем осми". Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена. На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум", написа Сиромахов във Facebook.

Лидерът на "Има такъв народ" (ИТН) потвърди новината с публикация в социалните мрежи.

"От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас. През всичките тези години съм бил изключително щастлив и благодарен, че съм имал възможността да се докосвам до неговия талант", написа Трифонов.

Вчера Сиромахов критикува предложението на ИТН, което предвижда затвор при намеса в личния живот, с отворено писмо до председателя на парламентарната група (ПГ) на партията Тошко Йорданов.

"Тошко, пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години", започва хапливо писмото си писателят.

"Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал", посочва още той.

Припомняме, че законопроектът за промени в Наказателния кодекс, предложен от ИТН, бе приет в правната комисия на Народното събрание. Той мина с 14 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“. Текстът предвижда криминализирането на „престъпленията против личния живот“. Според него за нарушение ще се смята всеки случай, в който без разрешение се разпространяват данни, снимки, записи или други материали, свързани с лични, семейни, интимни или здравословни обстоятелства на даден човек. Предвидените наказания варират от една до шест години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв., а при „особено тежки случаи“ – до шест години лишаване от свобода и глоба до 8000 лв. Проектът допуска използването на специални разузнавателни средства (СРС) при разследване.