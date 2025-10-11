„Изключително съм впечатлена от новата ви детска болница. Разгледахме някои вече готови отделения и забелязахме, че всичко е проектирано и направено с мисъл за децата пациенти и за техните семейства.“ Това заяви по време на посещението си в изграждащата се нова модерна детска болница „Св. Анастасия“ в Бургас д-р Сюзън Бостуик – професор по клинична педиатрия, магистър по бизнес администрация, заместник-декан по институционални партньорства в Уайл Корнел Медисин в Ню Йорк (Weill Cornell Medicine).

Тя подчерта, че работата в една педиатрична болница трябва да бъде ориентирана към децата и техните семейства, и разясни ключовата роля на комуникацията с тях.

„Затова е нужно да имате добре обучен екип не само от лекари, но и от всички съпътстващи специалности, които полагат грижи за пациентите – медицински сестри, социални работници, психолози – за да могат да се грижат за общото състояние на детето в болнична среда“, обясни проф. Бостуик.

Проф. Бостуик бе част от медицинска делегация от изявени специалисти от САЩ с дългогодишен опит в клиничната практика и медицинското образование, които посетиха България. В нея бяха включени:

д-р Снежана Нена Осорио – професор по клинична педиатрия, заместник-председател на Съвета по качество и безопасност на пациентите;

д-р Дженифър Салант – лекар с двойна специализация по педиатрична палиативна медицина и педиатрична спешна помощ, директор на екипа за педиатрична спешна помощ;

д-р Дънкан Хау – доцент по клинична педиатрия;

Блейкли Райс – магистър по здравно управление, мениджър по детско развитие и творческа арт терапия.

Американските педиатри са на посещение в страната в периода 4–10 октомври 2025 г. по покана на Фондация „Америка за България“ и с подкрепата на Фондация „За пример“ на българската технологична компания SiteGround. Това е възможност за български лекари да имат пряк достъп до експертизата на Уайл Корнел и да се запознаят с водещи практики в областта на педиатричната грижа и медицинското образование.

Медицинската делегация от САЩ разгледа етажа, където са ситуирани кабинетите за образна диагностика, както и няколко пациентски стаи. Апаратурата, с която вече са оборудвани част от кабинетите, е от най-реномираните световни производители на високотехнологична медицинска техника, разработена специално за деца. Тя се отличава с по-голяма прецизност в изпълнението на процедурите, по-ниско дозово облъчване (при образната диагностика), понижен шум и по-кратко време за изследване.

Чуждестранните лекари констатираха, че вътрешният дизайн на помещенията е съобразен с възрастта на пациентите, което създава по-дружелюбна среда, както изискват световните тенденции.

„За една детска болница е важно всички специалности и специалисти да са под един покрив, за да може детето да получи комплексна педиатрична грижа. Това означава всички прегледи и изследвания да се правят на едно място. Това, което ме впечатлява в тази нова болница, е, че е мислено в перспектива и с голям обхват“, коментира по време на визитата д-р Благомир Здравков, директор на специализираната болница за детски болести „Проф. Иван Митев“, който придружаваше делегацията.

„Проектът ни за обмен на знания и добри практики започна преди повече от три години, когато Фондация „Америка за България“ се обърна към Уайл Корнел Медисин в Ню Йорк с молба за съдействие за подобряване на детското здравеопазване в България. Той включва три фази. Първата беше посещение на български лекари в Ню Йорк, сред които четирима млади лекари от Бургас. Втората фаза бе определянето на теми, които са особено важни за българското детско здравеопазване и не са добре развити към момента. На базата на тяхната обратна връзка екип на американската болница разработи онлайн обучителен модул, който е на разположение на всички участници в програмата“, обясни Десислава Тальокова, директор на Фондация „Америка за България“.

Лекарите от Уайл Корнел проведоха и семинар в Бургас с млади медици, посветен на теми за подобряване на качеството на детското здравеопазване, безопасността на пациентите, програми за работа с деца в болнична среда, палиативни грижи при деца и др. Семинарът беше открит от кмета Димитър Николов, който благодари за подкрепата за реализирането на проекта за детска болница и на Фондация „Америка за България“ и ЕБВР.