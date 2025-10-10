Община Поморие взе участие в 20-то юбилейно издание на Международното туристическо изложение, което се провежда 8 – 10 октомври в Бизнес център – Велико Търново. Събитието събра представители на общини, туристически организации, туроператори и хотелиери от цялата страна и чужбина, обединени от идеята за насърчаване на устойчивия и културно-исторически туризъм в България..На своя атрактивен щанд, Община Поморие представи богатия туристически потенциал на региона, като акцентът тази година бе поставен върху културно-историческото наследство на древния град Анхиало – днешно Поморие.



Посетителите имаха възможност да се запознаят с уникални забележителности като Античната куполна гробница, Музея на солта, манастира „Свети Георги Победоносец“, както и с богатата програма от културни събития, които превръщат Поморие в предпочитана дестинация през цялата година.



Особен интерес предизвикаха представените възможности за винен и балнеотуризъм, които са характерни за региона. Поморие е едно от малкото места в страната, където се съчетават лечебните свойства на лиманната кал и солените езера с традициите на лозарството и винарството, датиращи още от древността..За активното си участие и принос към популяризирането на българския туризъм, Община Поморие бе отличена със специален сертификат по повод юбилейното издание на изложението..Община Поморие продължава активно да развива своя туристически продукт, като съчетава природните дадености с историческите и културни богатства, утвърждавайки се като едно от най-привлекателните места за почивка, култура и здраве на българското Черноморие.