От 7 септември, когато започна секционният контрол за средна скорост, МВР е получило 37 900 файла със заснети нарушения от камерите на БГ ТОЛ. Данните обхващат 12 сертифицирани отсечки от републиканската пътна мрежа, съобщи БНТ.

Очаква се на нарушителите да бъдат наложени съответните глоби и санкции.

Най-честите нарушения са:

Над 33 000 са случаите на превишена средна скорост.

Най-високите скорости, регистрирани от камерите:

223 км/ч – Радиново - Цалапица

222 км/ч – Цалапица - Радиново

219 км/ч – Ихтиман - Вакарел

Над 4 200 нарушения са свързани с неизползване на коланите и движение в лентата за спешни случаи.

Как се връчват електронните фишове

Санкциите се изпращат по електронен път или по пощата, а нарушителите получават информация за сроковете за обжалване и плащане.

При нарушения, които водят до лишаване от правоуправление, се образува административно наказателно производство, а собствениците или ползвателите на превозното средство се призовават в структурите на МВР.