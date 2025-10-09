Двама братя - на възраст на 18 и 22 години от бургаския квартал „Победа“ са задържани от полицията в Бургас, съобщи Областната дирекция на МВР. Младежите са били заловени след разследване на поредица от кражби. Установено е, че двамата са отмъкнали раница, съдържаща лични вещи, документи и сумата от 1200 лева, собственост на 45-годишен бургазлия от от купето на отключен товарен автомобил „Фолксваген Транспортер“, паркиран до входа на заведение „Земляците“ в ж.к. „Меден рудник“. А от „БМВ“, собственост на 52 годишен бургазлия, видеорегистратор. Работа по установяване на цялостната престъпна дейност продължава от служители на Четвърто Районно управление – Бургас.