"Лукойл" ще може да продава свои активи в България само след одобрение от ДАНС и с решение на Министерски съвет. Това стана ясно, след като управляващата коалиция одобри промените в Закона за насърчаване на инвестициите.

Вносители са Делян Добрев от ГЕРБ, Станислав Атанасов от ДПС-Ново начало, Иван Ибришимов от БСП и Павела Митова от ИТН. Промените бяха одобрени на две извънредни комисии в парламента.

Разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на ''Лукойл-България'' ЕООД, ''Лукойл Нефтохим Бургас" АД, ''Лукойл ейвиейшън България'' ЕООД и ''Състейнабъл енерджи съплай" ООД ще стават само след положително становище на ДАНС и решение на Министерски съвет. Ако такива сделки се извършат без решение на правителството, те ще се считат за нищожни. Същото се отнася и за разпореждане с недвижимо имущество на включените в законопроекта компании.

Недоумение породи голямото бързане с този законопроект, както и искането на управляващите ДАНС да е главен фактор при избора на купувач на "Лукойл". За отбелязване е, че законопроектът беше вкаран в деловодството на парламента след работното му време във вторник и още в сряда беше разгледан в две извънредни комисии. Според правилника за работа на парламента, законопроекти, които са подадени след работното време на деловодството, не трябва да бъдат разглеждани. "А вие какво правите в 18:30? Защото ние работим", заяде се един от вносителите на промените Станислав Анастасов от ДПС-НН в отговор на недоволството на опозицията.

Според ПП-ДБ целта на закона е ДПС-НН да станат "незаобиколим фактор" в избора на купувач на "Лукойл". Трябва да се уточни, че наскоро управляващите разчистиха пътя, за да прокарат безпроблемно номинацията си за поста шеф на ДАНС-временният председател на агенцията Деньо Денев. Това стана, след като бяха приети законодателни промени, които лишиха президента Румен Радев от влияние върху агенцията (досега шефът на ДАНС се предлагаше от Министерския съвет на държавния глава - б.а.). "Когато ДПС-Ноно начало решат кога един инвеститор ще влезе в България, Деньо Денев ще седи с дистанционното и ако реши - вдига бариерата. А бариерата се дава от ГЕРБ, БСП и ИТН в ръцете на ДПС-Ново начало", каза Богдан Богданов от ПП-ДБ. А пък съпартиецът му Радослав Рибарски заподозря, че законопроектът е ''чисто осветяване на бъдеща сделка", както и "политически контрол върху рафинерията".

Станислав Анастасов използва случая, за да нападне ПП-ДБ от парламентарната трибуна. Той обвини бившия съпредседател на ПП-ДБ Кирил Петков и настоящия председател Асен Василев, че са се опитвали да продадат "Лукойл" по времето, когато Николай Денков беше премиер. "Влачеха най-различни инвестиционни посредници. Как те от името на руската компания "Лукойл" търсят купувач? Ясно е в чий интерес работите", обърна се Анастасов към ПП-ДБ.

Красимир Манов от МЕЧ се обърна към ГЕРБ, като заяви, че със законопроекта по-скоро се дава контрол на "лидера на ДПС-Ново начало върху ГЕРБ". "Давате право на ДАНС да е над министерския съвет на България. Не знам дали има друга държава, която да е подчинена на службите си за сигурност", с недоумение каза Манов. И призова герберския водач Бойко Борисов да изтегли законопроекта.

В кулоарите на парламента преди началото на дебатите Борисов даде да се разбере, че законопроектът е "застраховка за България". "Този проектозакон, три пъти ще го кажа, ако решат собствениците на "Лукойл" да го продават, да може ДАНС и Министерския съвет да проверят купувача. Абсолютна застраховка, това е застраховка. Казвам - ако решат. Никой не ги принуждава, но ако решат. Защото ние изживяхме с вас врeмето, когато по левче на литър дизел и бензин плащахме отгоре, когато беше Асен Василев, когато мутрите от ПП и ДБ управляваха, мафията, защото от вчера по десет пъти повтарят това", коментира той. Не стана обаче ясно по какъв начин промените биха застраховали страната.