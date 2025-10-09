Движението по пътя Бургас – Варна е затруднено, заради ремонт между пътните възли „Сарафово“ и „Каблешково“. Трафикът се осъществява в една лента заради строително-монтажни дейности. В часовия диапазон от 09:00 до 16:00 часа се работи в средната разделителна ивица в посока от Бургас към Поморие. Въведена е временна организация на движението.



В Бургас, във връзка с ремонтно-възстановителни дейности на пътната настилка след ВиК дейности по ул. „Струма“, от днес се затварят за движение на превозни средства участъците от ул. „Одрин“ до ул. „Дрин“ и кръстовището ул. „Струма“ с ул. „Дрин“. Движението е спрано до 15 октомври, а от местната власт призовават водачите да използват обходни маршрути.