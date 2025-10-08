Днес циклонът, който вилнее над Гърция, засегна островите в Егейско море. Силен вятър и проливни дъждове създават затруднение за трафика по гръцките острови, предава БНР.

На места са наводнени участъци от пътната мрежа.

Остров Крит е с екстремни метеорологични условия поради наводнени пътища, съобщават от полицията.

В следващите часове гръмотевични бури се очакват в Северна Гърция в област Еврос. Властите препоръчват да се пътува само при крайна необходимост с изправни автомобили.

До края на деня спират дъждовете в цялата област Солун според прогнозите на синоптиците.

Няма проблеми с морския трафик въпреки лошото време. Всички фериботи се движат по разписание.