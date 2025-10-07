Фалшиви новини и снимки за жертви след опустошителната водна стихия в Община Царево, взривиха социалните мрежи. Постове, сред които и този на Пепа Петрова, съобщават за „двама загинали и трима в неизвестност“ и призовават за евакуация на местното население. От местната власт категорично опровергаха информацията и публикуваха следното изявление:



Във връзка с появили се в социалните мрежи и някои интернет издания твърдения за загинали и изчезнали хора вследствие на обилните валежи в района на село Лозенец, община Царево, заявяваме категорично, че тази информация не отговаря на истината.Към настоящия момент няма данни за пострадали, загинали или изчезнали лица на територията на общината. Компетентните служби – полиция, пожарна, Гражданска защита и общински екипи – са на терен и следят обстановката. Наводнения има на отделни улици и в ниските части на населените места, но ситуацията е под контрол. Призоваваме гражданите и медиите да не разпространяват непроверена информация, която може да създаде излишна паника. Всички официални съобщения относно обстановката в община Царево ще бъдат публикувани единствено чрез официалните канали на общината и съответните държавни институции.Благодарим на всички, които проявяват отговорност и съдействат за поддържане на спокойствието и реда в този период на засилени валежи.