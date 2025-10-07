Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна не е съгласувала строителство в коритото на река Дращела в Елените, свързано с покриване на речното корито и за строителство на сгради в него, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Това е показал докладът от проверката, разпоредена от министъра на околната среда и водите Манол Генов след наводнението от 3 октомври във ваканционното селище. Река Дращела е ляв приток на река Козлука, като се влива в нея преди навлизането ѝ в курорта.

По-рано днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов съобщи, че проверките след наводнението са установили съществени пропуски, Според ДНСК, всички дейности по одобряване на подробни устройствени планове (ПУП), които са позволили застрояване върху речното корито, са започнали от 1997 г. до 2008 г. и са от компетентността на местната общинска администрация.

Според доклада на МОСВ още през 2009 г. е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е препратена по компетентност до Община Несебър, Регионалната дирекция „Национален строителен контрол“ (РДНСК) – Бургас, Районна прокуратура – Бургас и Областен управител на Бургас за установяване на законността. С резолюция на Районна прокуратура – Несебър преписката е прекратена.

По отношение на контролната дейност в дирекцията са постъпили два сигнала за река Дращела при ваканционно селище Елените, по които са извършени проверки.

Единият от тези сигнали е от 2015 г., за застрояване на река Дращела при ваканционно селище Елените. Проверката на място установява, че реката преминава през цялата територия на вилното селище, като коритото е покрито почти изцяло. Дерето е било покрито в долната част, при устието, в периода 2006-2007 г. Покриването е от мост от общежитие в комплекса до вливане в Черно море. Изградени са един хотел и няколко атракциона. РДНСК е уведомена веднага след проверката за извършване на контрол относно законосъобразността на изградените обекти.

През 2019 г. от Басейнова дирекция е извършена проверка съвместно с Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) - Бургас, Община Несебър и Национална асоциация „Българско Черноморие”, която тогава е подала сигнал в МОСВ за замърсяване на бреговете и коритото на река Дращела в западната част на Елените. При обхода на място отново се констатира, че реката е покрита и застроена на почти два километра от мост при общежитие до плажната ивица. За наличието на отпадъци в обследвания участък е образувано наказателно производство от Районна прокуратура-Несебър.

В доклада е направен и пълен преглед на съгласуваните от БДЧР инвестиционни предложения (ИП) в близост до река Дращела/Козлука. Сред допуснатите са строителството на локална пречиствателна станция за отпадъчни води в местност „Козлука“ от 2011 г., сондажен кладенец в землището на Свети Влас от 2013 г., както и промяна на предназначението на водовземно съоръжение от „собствени нужди“ в за „стопански цели“, отново от 2013 г.. Прекратени са три процедури за строителство на жилищни сгради от 2012, 2014 и 2015 година.

От МОСВ допълват, че при съгласуването на Подробен устройствен план (ПУП) за спортно-рекреационен парк в поземлени имоти в землището на град Свети Влас, от БДЧР е изразено становище, че през поземлените имоти, които са общинска собственост, „преминава дере с обособен водосбор и постоянен отток“ . В проекта за ПУП е необходимо да се предвидят действия и мерки за осигуряване проводимостта на дерето и за предотвратяване на заливане на гореописаните имоти, както и тези, намиращи се в близост, е записано в плана.

Съгласно Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. за Черноморски басейнов район районът на Свети Влас, включително река Дращела, попада в Район със значителен потенциален риск от наводнения, за който са предвидени редица мерки на национално ниво и на ниво район за басейново управление, допълват от МОСВ.