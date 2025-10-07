В най-бурното време някои рибари решиха да изпробват късмета си – не само за улов на така желания лефер, но и срещу самата стихия. Това обяви кметът на Приморско Иван Гайков и публикува кадри пт безразсъдната риболовна акция.

За съжаление, това не е проява на смелост, а на липса на самоконтрол и гражданско съзнание.

Нека не обвиняваме институциите и държавата, когато последиците настъпят – нека първо потърсим вината в самите себе си, добави кметът Гайков.