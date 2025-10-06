Заради компрементираната инфрауктура в района на вилно селище "Елените", силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, Оперативният кризисен щаб реши да ограничи достъпа до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението.

От началото на бедствената ситуация щабът съдейства на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете. И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропускателен пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост. След 15:00 ч. днес достъпът се ограничава.

На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа, уверяват от щаба. Забраната за пребиваване на територията на в.с. "Елените" ще остане в сила до второ нареждане.

Областният управител ще задейства системата BG Alert за своевременно оповестяване на забраната в района на селището.

В неделя екип на Софийския университет и БАН пристигна на място с най-модерна техника, за да заснеме и картографира наводненото ваканционно селище. Целта е да не бъдат заличени следите от бедствието след разчистването на улици и хотели.

С помощта на дрон и въздушна лазерна алтиметрия учените създават прецизен 3D модел на терена, за да анализират какво е предизвикало голямата вълна и какви грешки са допуснати при застрояването на района.

„Особен интерес за нас представляват малките водосбори, при които вълната се вдига много бързо. Имаме две цели – чисто научна и да помогнем на държавата. Ако тя иска нашите данни, ще ги предоставим. Стана ясно, че размерите на човешките алчност и глупост са безгранични”, уточни пред NOVA доц. д-р Стелиян Димитров от Национален учебен център „Геопространствени изследвания и технологии” към СУ „Св. Климент Охридски”.

Оказа се, че във високата част на долината има голямо незаконно сметище. Водата трябвало да се оттече по тръба, която според специалистите била недостатъчно голяма за целта.

По разпореждане на премиера Росен Желязков до вторник всички министерства трябва да докладват готовността си по изпълнение на трите основни документа, свързани с бедствията.

Търси се и допълнителен механизъм за подпомагане на пострадалите от природните стихии по Черноморието. Извън обезщетението в размер на 1914 лева, както и еднократната помощ за закупуване на унищожени електроуреди, се обсъжда вариант държавата да осигури и допълнителни 3000 лева за пострадалите от наводненията.

„Двамата мародери, които бяха заловени, са задържани за срок до 72 часа. Предстои Прокуратурата да поиска постоянния им арест. Разбили са осем жилища. От имот на българин са откраднати два лаптопа, а от украинци – сумата от 4500 лв.”, уточни директорът на ОДМВР – Бургас ст. комисар Владимир Маринов.

Пожарната разчиства курортното селище от отломки, автомобили и наноси. „Екипите, които работят на терен, са в готовност за своевременна евакуация”, подчерта Инсп. Георги Божков от РСПБЗН-Несебър. Ако се наложи, ще бъде активирана и системата BG-Alert.

Според Анастасия Стойчева от НИМХ 250 литра на квадратен метър валежи наистина е имало в Кости, но в „Елените” паднали между 85 и 121 литра.